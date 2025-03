Incarnez un Émissaire de la Mort capable de déchaîner d’incroyables pouvoirs qui feront de vous l’âme la plus dangereuse de tous les Limbes. Améliorez les capacités de votre personnage afin qu’il devienne le Soulslinger ultime et qu’il puisse relever les défis palpitants que la guerre sanglante qui l’oppose au cartel criminel de l’au-delà lui impose !

Like

Who likes this ?

posted the 03/25/2025 at 10:00 PM by nicolasgourry