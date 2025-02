Au Domaine Ellington, un manoir cartoon qui respire le jazz, l'heure est toujours à la fête ! Découvrez ses escaliers en colimaçon, ses différentes pièces et ses couloirs, mais attention : les parcours faits de meubles qui vous y attendent sont remplis de distractions sournoises !

Éditeur : Team17 Développeur : Le Catnip Collective Genre : Course Prévu sur PC Date de sortie : 10 Avril 2025 Langues : Anglais / Allemand / Français / Italien / Espagnol / Japonais.

posted the 02/28/2025 at 03:00 PM by nicolasgourry