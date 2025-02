Nouveau trailer dédié à la collaboration avec l'artiste Yom qui a réalisé une tenue pour les héroïnes du jeu de romance Venus Vacation PRIMS, pour l'occasion les développeurs ont même conçu plusieurs épisodes spéciaux dédiés à cette tenue (mais qui sont exclusifs à la version deluxe du jeu).Koei Tecmo a également présenté le menu qui permettra de personnaliser les filles avec coiffures, tenues et effets cosmétiques, ainsi que le key art (ci-dessous).Venus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtreme sera disponible sur PC (Steam) et PS5/PS4 le 27 mars prochain.

posted the 02/25/2025 at 09:49 AM by masharu