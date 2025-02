Utilisant son Hōzukimaru qui se transforme par la suite en lance, le lieutenant de la Onzième Division, Ikkaku Madarame adoptera la capacité spéciale de son Shikai qui divise sa lance en 3 sections reliées par des chaînes. Grâce à cette longue portée, Ikkaku attaquera aussi bien au corps-à-corps qu'a distance.



Son Bankai Ryūmon Hōzukimaru prend la forme d'une bêche de moine chinois et d'un guandao pour une puissance d'attaque qui augmentera au fur et à mesure.



Bleach Rebirth of Souls est attendu le 21 mars sur Playstation 4 / 5, Xbox Series et Pc.