Dans un récent communiqué, l’auteur Yûgo Kobayashi annonce que le manga Ao ashi se terminera au tome 40. Il est tout à fait possible que la série se décline en plusieurs spin of voir même peut être même une suite au tome 1 de Brother Foot consacré au personnage de Shun, le grand frère d'Ashito. En attendant , le manga est disponible chez Mangetsu depuis 2021 et compte actuellement 26 tomes.

Nouveau visuel pour la saison 2 de l’anime Dorohedoro dont sa diffusion est prévu dans le courant de l’année. Yuichiro Hayashi qui a dirigé la première saison est de retour en réalisateur , toujours au studio Mappa. En attendant un premier trailer , le réalisateur a déclaré :



« Cette fois-ci, nous allons encore plus loin dans le chaos, l’anarchie et le côté slasher ! Attendez-vous à une montée en puissance. ».

Le roman Alice aux pays des Merveilles est adapté en film d’animation et sera assuré par le studio P.A. Works. Un premier visuel à été dévoilé pour une sortie le 29 août au Japon.

La collection « Clamp Universe » est annoncée , elle réunira l’ensemble des séries emblématiques du studio Clamp toujours chez Pika Edition. Pour son inauguration , la réédition du manga xxxHolic est annoncée pour le 19 mars. Le manga Tokyo Babylon attendra juillet ainsi que le manga Clamp School Detectives qui est attendu pour octobre. La nouvelle édition de xxxHolic embarquera des pages couleurs et une illustration de couverture inédite pour un format 130x180mm au prix de 8,50€ le tome.