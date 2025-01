J’ai eu beaucoup de chance et de plaisir d’être publié dans le magazine en même temps que Dragon Ball.

J’ai pris beaucoup de plaisir à le dessiner en ayant l’impression d’être retourné à « cette » époque. Puis quand j’ai fini de le dessiner, je suis revenu à moi, j’ai eu envie de pleurer, alors je me suis dépêché d’attraper les mangas et j’ai lu le tome 5 de Dragon Ball. Non, je ne suis pas seul, Toriyama sensei est toujours « là » !!

Il y a eu une période où je me battais dans le top d’un sondage avec Dragon Ball. Bien sûr je n’ai jamais gagné une seule fois. Lorsque je pensais gagner en réussissant à avoir 350 voix, Dragon Ball en réunissait 700. Actuellement, il s’agit pour moi d’un très précieux souvenir et aussi d’une anecdote que je ressors souvent autour d’un verre. Il s’agit d’une histoire dont je suis fier.

Toriyama-sensei, lorsque l’on était publié ensemble, les jours brillaient comme des pierres précieuses. Vraiment merci pour tout. J’ai fait de mon mieux pour cette illustration ! Qu’en pensez-vous ? J’aurais aimé ne serait-ce qu’une fois boire tranquillement avec Toriyama-sensei.



« Tu te rappelles qu’il y a eu une période où je me battais pour la première place avec toi, sensei ? Alors que j’étais super fier et confiant après avoir obtenu 350 voix, contre toute attente Dragon Ball avait… ».

Je suis honoré de pouvoir m’impliquer pour Dragon Ball de cette manière ! Je dessine des mangas parce que j’ai toujours admiré des personnages comme Goku, qui sont brillants, forts et apaisent l’esprit ! Il est toujours là peu importe où vous le lisez, il est cool, il a le sens de l’humour, c’est le meilleur des personnages !

Depuis que je suis devenu mangaka, cela devait bien faire 30 ans que je n’avais pas dessiné de reproduction de Dragon Ball. J’ai ressenti une fois de plus la grandeur et l’absolue perfection d’Akira Toriyama, sa capacité et son sens du dessin qui ne me laisse aucune liberté à y mettre de ma patte. Lorsque je l’ai revu après plus de dix ans, il était devenu juge du prix Tezuka, et il m’a accueilli avec le même sourire et m’a dit : « Cela fait longtemps, Watsuki-kun ! ». « Merci pour votre travail acharné », fut sa dernière salutation à mon égard. Que votre âme repose en paix, Grand maître Akira Toriyama.

Je suis le gars qui a interrompu l’écriture de Dragon Ball à plusieurs reprises avec de longs appels téléphoniques (ndlr: à Akira Toriyama) tard dans la nuit jusqu’au matin pour parler de choses extrêmement stupides.

Bon, pour être précis, cela ne l’a pas vraiment dérangé…

Pendant nos conversations téléphoniques, j’ai demandé avec désinvolture : « Qu’est-ce que tu fais en ce moment ? ». J’ai été choqué de l’entendre répondre : « Hmm ? Je m’occupe des brouillons ». N’est-ce pas incroyable ? Quel genre de cerveau a-t-il ce Mr. Toriyama ?



Le manga Dragon Ball est brillant, pur et ridiculement drôle, et il restera à jamais un chef-d’œuvre intemporel.

J’ai continué à acheter les mangas Dragon Ball depuis la sortie du premier tome quand j’étais à l’école primaire, mais en fait je n’ai pas le tome 42. J’ai lu l’histoire dans le Jump, et j’ai su le jour où le dernier tome sortirait, mais quand je suis allé à la librairie et que j’ai vu cette couverture, je ne l’ai pas acheté. Je suis donc reconnaissant d’avoir eu cette opportunité. J’aurais aimé pouvoir montrer cette image à Toriyama-sensei de son vivant !!