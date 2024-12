Le premier film de la trilogie Demon Slayer La Forteresse Infinie qui adaptera la première partie de l’arc final du manga est prévu courant 2025 au cinéma. Plus d’info prochainement.

Black Butler Saison 5 sortira en avril 2025 au Japon.

Premier trailer et nouveau visuel pour l’anime The Dinner Table Detective qui sera diffusé en avril prochain au Japon. L’anime est réalisé par Mitsuyuki Masuhara au studio d’animation MADHOUSE.

Nouveau trailer pour la saison 2 des Carnets de l’apothicaire qui débutera le 10 janvier prochain sur Crunchyroll.

Adapté du jeu vidéo , l’anime Tasokare Hotel se présente en trailer pour une diffusion le 8 janvier au Japon.

La saison 2 de CastleVania Nocturne s’offre un nouveau trailer et sera diffusé le 16 janvier sur Netflix. La saison comportera 8 nouveaux épisodes de 25 min.

Le Péché Originel de Takopi adapté du manga de Taizan5 est adapté en anime et est déjà en cours de production.

La première partie de la saison 4 de Dr Stone sera diffusé le 9 janvier prochain sur Crunchyroll , un nouveau trailer à été présenté.

L’anime To Be Hero X qui mélange images de Synthèse et 2D dévoile son opening pour une diffusion en avril prochain sur Crunchyroll.

Nouveau trailer pour l’anime Bureaucrat to Villainess : Dad’s Been Reincarnated qui sera diffusé à partir du 9 janvier prochain au Japon et comportera 12 épisodes.

Visuel et premier trailer pour l’anime The Mononoke Lecture Logs of Chuzenji-sensei dont la diffusion devrait commencer dans le courant du mois d’ avril au Japon.

L’anime The Red Ranger obtient un nouveau trailer pour une diffusion qui commencera le 12 janvier 2025.

Le tome 1 de Dogsred le manga de Satoru Noda ( Golden Kamui ) sortira le 6 mars 2025 au prix de 7,95€ aux éditions Ki-oon. Avec Dogsred , Noda nous fera découvrir l’univers du sport du hockey sur glace.

Les éditions nobi nobi! éditeront le manga Hiatari Ryôkô! (Une Vie Nouvelle) de Mitsuru Adachi pour la première fois en France. Composé de deux tomes comptant entre 450 et 500 pages , chaque volumes seront vendu au prix de 14,95€.

Le manga Kindergarten Wars de Chiba You est adapté en anime , plus d’info prochainement.

L’anime One Punch Man fête ces 10 ans , une vidéo à été partagée pour l’occasion. La saison 3 de l’anime réalisé par le studio J.C. STAFF est prévu courant 2025 au Japon.