L'ancien capitaine de la cinquième division du Gotei 13 présente ces aptitudes au combat, tout d'abord dans sa forme normal il pourra ce protéger des attaques adverses grâce à son sort de protection et mieux enchaîner ces combo au sabre. Il pourra bien évidemment lancé son Hadō #90,Kurohitsugi pour de gros dégâts.



Sa deuxième métamorphose avec le Hôgyoku lui octroyera plus d'agilité dans ses mouvements, il enchaînera avec sa troisième transformation pour plus de vitesse et de dégâts. Il sera même possible de déclencher sa quatrième forme pour un finish spectaculaire.



Bleach Rebirth of Souls est prévu le 21 mars sur Playstation 4 / 5, Xbox Series et Pc.