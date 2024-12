Nouveau trailer pour Rebirth of Souls qui se concentre sur son mode histoire, on peut y voir notamment un aperçu de l'arc du sauvetage de Rukia avec une très belle mise en scène. La suite incluant Aizen révélera d'autres personnages jouables.



En attendant , les bonus de précommande et l'ultimate édition incluront quelques costumes en plus.



Bleach Rebirth of Souls est attendu le 21 mars prochain sur Ps4 / 5 , Xbox Series et Pc.