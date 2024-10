Le vice capitaine de la troisième division du Gotei 13 se présente , extrêmement doué dans l'art du kido , il pourra paralyser son adversaire a distance ou l’attirer a lui pour enchainer quelques combo au sabre. Son Zanpakutō Wabisuke qui a une forme assez original lui permettra d'alourdir son adversaire. Bleach Rebirth of Souls est prévu début 2025 sur consoles et Pc.

posted the 10/28/2024 at 04:31 PM by yanssou