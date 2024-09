Après le trailer de Matsumoto, voici venir le capitaine de la 10e Division du Gotei 13 Tōshirō Hitsugaya. Il utilisera notamment les capacités de glace liées à son Zanpakutō Hyōrinmaru tout en libérant la puissance de son Shikai. Son Bankai Daiguren Hyōrinmaru lui donnera l'occasion de provoquer d'immenses dégâts de glace à distance ou au corps à corps. Pour l'heure Bleach Rebirth of Souls est prévu sur Ps4 / 5, Xbox Series et Pc.

posted the 09/16/2024 at 03:10 PM by yanssou