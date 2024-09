Dragon Ball Daima est annoncé sur Crunchyroll mais uniquement en Amérique du Nord, l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, le sous-continent indien et l’Asie du Sud-Est. L’Europe n’est pour l’instant pas concerné.

L’anime Flower and Asura a son premier trailer pour une diffusion en janvier prochain. Adapté du manga de Ayano Takeda , le projet est réalisé par le studio d’animation Bind.

Le film My Hero Academia : You’re Next sortira prochainement le 9 octobre dans les salles française.

posted the 09/13/2024 at 04:24 PM by yanssou