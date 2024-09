Le lieutenant de la Dixième Division Rangiku Matsumoto fait son entrée en scène et pourra démontrer ces aptitudes au sabre. Elle utilisera son Zanpakutō "chat de cendres" ainsi que son shikai qui lui permet de tout trancher avec des cendres pour des mouvements rapides et puissants.



Pour l'heure Bleach Rebirth of Souls est prévu sur Ps4 / 5, Xbox Series et Pc.