Se déroulant dans une Amérique « post-infodémie » colorée et dangereuse inspirée des romans graphiques, cette aventure vous propose de suivre un groupe de marginaux et de parias, chargé de traverser un continent divisé afin de transporter un étrange paquet depuis la Californie jusqu'à la Nouvelle-Écosse.

posted the 08/20/2024 at 04:25 PM by nicolasgourry