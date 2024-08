L’anime Undead Unluck refera parler de lui en 2025 avec un épisode spécial d’une heure qui adaptera l’arc Winter. Sa diffusion est déjà prévu en fin d’année 2025.

Le film MONONOKE aura droit a une partie 2 et sera finalement une trilogie. Chaque partie sera indépendante des autres , et il y aura pas un ordre particulier pour pouvoir les visionner. Cette second partie sera disponible le 14 mars 2025 dans les cinéma au Japon pour l’instant.

D’après un leak , Square Enix aurait récemment déposé des documents légaux pour une adaptation animé du manga Tsugai de Hiromu Arakawa (FMA)

La saison 2 de Kaiju No. 8 sera diffusé courant 2025 au Japon. Un film récapitulatif de la première saison et un épisode spécial intitulé « Hoshina’s Day Off » seront tout deux diffusé dans les salles japonaise l’année prochaine.

La saison 2 de l’anime Toilet-Bound Hanako-kun est programmé pour janvier 2025 au Japon , tandis que le mini anime After-school Hanako-kun reviendra le 7 octobre sur Crunchyroll qui ce composera de 4 épisodes de 10 minutes.

Le manga Pétales de Réincarnation de Mikihisa Konishi va être adapté en anime , cette annonce intervient avec une première affiche et un premier teaser , plus d’info prochainement.

Le manga Pokemon - La grande aventure revient de nouveau chez l’éditeur Kurokawa avec les épisodes oméga Rubis et Saphir alpha.

Nouveau trailer pour Terminator Zero qui est toujours prévu le 29 aout prochain sur Netflix.