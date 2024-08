Éditeur : Headup Publishing

Développeur : Sunny Peak

Genre : Plateforme

Prévu sur PC/Console

Date de sortie : 2024

Langues : Anglais / Français / Italien / Coréen / Espagnol / Portugais / Russe / Japonais.

Dans le royaume de Symphonia, la musique est une source de vie et d'énergie. Mais depuis la disparition des fondateurs et de leur orchestre, les habitants sont divisés et le monde sombre lentement dans le silence. Et s'il existait un moyen de rassembler un nouvel orchestre ? C'est à cette question que devra répondre Philémon, le mystérieux musicien de Symphonia.