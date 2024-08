Le film Le garçon et le Héron réalisé par Hayao Miyazaki navigue entre le bon et le moins bon.Dès les premières minutes, on y retrouve cette patte artistique familière de Miyazaki, son animation met toujours une bonne gifle au monde de l'animation et est toujours aussi splendide sur pas mal de plan. (La scène de l'incendie au début m'a scotcher)J'ai eu un peu de mal à rentrer dans le film, la faute à un début assez lent et trop contemplatif. En somme, j'ai été admiratif durant la première partie du film qui équivaut à la première heure, et de ce côté mystérieux qui s'y dégageait.La seconde partie part un peu trop dans tous les sens même si l'univers construit est intelligemment bien pensé. Le scénario est assez décousu, et sa lecture n'est pas très claire par moment, ça s'enchaîne dans une bulle d'incompréhension pour au final avoir une conclusion expédiée et brouillonne.Le Garçon et le Héron qui d'ailleurs aurait pu garder son titre original est au final mitigé pour la part. Il profite d'une réalisation magnifique, de musiques quelque peu discrètes, d'une première partie plutôt chouette, mais il est vite rattrapé par sa narration cryptique et de son rythme qui est assez inégal. Ses personnages auraient pu profiter d'un meilleur développement et d'une meilleure histoire.L'imaginaire, film réalisé par le studio Ponoc se révèle être très basique.Je m'attendais à quelque chose d'assez féerique et poétique, sur presque 2 h de film, j'ai trouvé que c'était trop long pour pas-grand-chose. Si le choix artistique et les décors sont plutôt sympas aux premiers abords, son animation et ces couleurs reste très terne. Et la proposition est terriblement fainéante.Le scénario n'apporte aucune prise de risque, du déjà vu en somme même au niveau de son thème puisant dans presque du plagiat raté.En clair, l'imaginaire n'imagine pas grand chose d'original, ennuyeux dans sa forme comme dans son fond.