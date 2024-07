- Ichigo Kurosaki qui une fois en stade de Bankai pourra augmenter ces dégâts de corps à corps face à son adversaire.



- Rukia Kuchiki aura un mélange entre attaque à distance grâce à ces pouvoirs de glace et attaque au corps à corps. Elle pourra utiliser un panel de technique grâce à son sabre le Sode no Shirayuki.



- Uryu Ishida pourra utiliser ces flèches et décocher une avalanche de tirs, il tirera parti de sa transformation ou il bénéficiera d'un avantage de dégâts et de rapidité.



Toujours sans date de sortie Bleach Rebirth of souls est attendu sur Ps4 / 5, Xbox Series et Pc.