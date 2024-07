Éditeur : Team17

Développeur : Ambertail Games

Genre : Simulation

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 10 Octobre 2024 (PC)

N.C. (Switch)

Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol / Japonais / Chinois.

Votre mission : tenir la seule et unique boutique de l’Île d’Ambre. Récoltez, fabriquez et vendez des objets pour répondre aux besoins de vos clients Paléolites divers et variés. Votre ami le brachiosaure a-t-il besoin d’une toile longue comme son cou ? Ou peut-être que votre camarade microraptor cherche une mini-chaise ? Que diriez-vous de dégoter du papier étanche pour un plésiosaure en péril ? Chaque client a ses besoins, son caractère et ses préférences à prendre en compte. Marchandez, revendez et négociez jusqu’à atteindre le plus haut rang de boutique ! Toute l’île compte sur vous pour sauver l’échoppe de la faillite !