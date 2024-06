Nouveau visuel et trailer pour l’anime Dandadan qui est toujours prévu pour octobre prochain au Japon et en France.

Le film d’animation Anzu Chat Fantôme sera diffusé le 21 août prochain en France au cinéma.

La saison 4 de Tokyo revengers est officiellement en préparation.

Les éditions Mangetsu annoncent le manga Erio & The Electric Doll de Kuroi Mori (Steam Reverie in Amber) en 2025 dans leur catalogue.

Le film d’animation The Imaginary, du studio Ponoc sera à découvrir le 5 juillet sur Netflix.

L’éditeur Le lezard noir a sortit récemment le manga « Le journal d’un réformé » de Bun Katsuta qui adapte le roman autobiographique de Futarô Yamada. Le premier tome au prix de 13 euros constituera cette série de trois tomes.

Reno Lemaire , l’auteur français de Dreamland revient en tant que scénariste avec un nouveau manga sous le nom de Free Quest sous la bannière de Pika éditions. L’auteur a confié les dessins à Neo , un artiste et auteur de plusieurs publication en ligne. Le premier tome sortira donc le 16 octobre prochain au prix de 7,95€.

C’est officiel et acté , le manga My hero Academia tire sa révérence et s’achèvera dans 5 chapitres.

Le manga « Le Dragon sous le croissant de Lune » de Kenichirô Nagao arrive chez l’éditeur Lézard Noir qui étoffe son catalogue et dont le deux premiers tomes arriveront le 21 août prochain au prix de 8,50€ / l’unité.

Le manga Ranma 1/2 sera de nouveau adapté en anime et sera une adaptation complète. Plus d’informations prochainement.

La saison 2 de Wind Breaker est confirmée pour 2025 sur Cruchyroll , plus d’info prochainement.

Nouveau trailer pour la saison 2 de Tower of God qui pour rappel sera diffusé le 7 juillet prochain sur Crunchyroll.