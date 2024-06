Par le développeur deDernière soirée au lycée. Trois amis se lancent dans une nouvelle aventure. Jouez sur une compilation de souvenirs, collez à la bande-son d'une génération.En route pour leur dernière fête ensemble, une playlist parfaitement sélectionnée les plonge dans une reconstitution onirique des souvenirs de leur formation. Vivez une variété de vignettes narratives en explorant les moments clés qui les ont façonnés. C'est la compilation des plus grands tubes de leur adolescence, du premier baiser à la dernière danse.Faire du skate. Faire la fête. Fuir la police.

Éditeur : Annapurna Interactive Développeur : Beethoven and Dinosaur Genre : Aventure Prévu sur PC/XSX/XOne Date de sortie : 2025 Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

posted the 06/09/2024 at 06:05 PM by nicolasgourry