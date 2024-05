Vaiana 2 embarquera les spectateurs dans un périple inédit en compagnie de Vaiana, Maui et d’un improbable nouvel équipage de marins. Après avoir reçu un appel inattendu de ses ancêtres, la jeune femme entreprend un voyage qui la conduira jusqu’aux eaux dangereuses des confins des mers d’Océanie pour y vivre une aventure comme jamais vécue auparavant. Le 27 novembre au cinéma.

posted the 05/29/2024 at 01:25 PM by yanssou