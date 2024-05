Incarnez Shin, un chasseur de démons ayant perdu la mémoire, et explorez le monde en éliminant vos ennemis grâce à l’épée de lumière, l’une des formes du démon de lumière Lux, dont le pouvoir permet d’interférer avec le passé. Ensemble, rappelez-vous votre identité, votre femme et vos compétences.Shin se renforce à mesure qu’il se souvient de ses compétences, qui lui permettent de changer librement la forme de l’épée de lumière et d’explorer d’autres régions du monde.

Who likes this ?

posted the 05/25/2024 at 10:55 AM by nicolasgourry