Dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus. Alors qu’elle tente de survivre à la Désolation, à Immortan Joe et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n’a qu’une seule obsession : la vengeance.

INT -12 ANSÀ l’impossible, nul n’est tenu. Et certainement pas George Miller, qui a décidé de prolonger Fury Road en contant la genèse de celle qui deviendra l’Imperator Furiosa. Un spectacle palpitant comme il en existe trop peu, totalement complémentaire de son prédécesseur.Le film est une épopée immense (...). Fabuleux.Trop heureux de cette découverte miraculeuse, on le parcourt halluciné, presque incrédule, les cheveux dressés sur la tête et les yeux injectés de sang.George Miller combine l'action démentielle de Fury Road et les réflexions mythologiques de Trois mille ans à t'attendre pour raconter l'émergence d'une grande figure héroïque dans son univers post-apocalyptique. Le résultat suinte le sang, les larmes, l'huile de moteur et le cinéma à l'état pur.George Miller est toujours aussi dynamique derrière la caméra. Il faut toutefois s'accrocher à la vision de ce capharnaüm incessant : métal hurlant !Pape de l’esthétique du chaos chromé, Miller parsème son récit de séquences d’action à la chorégraphie ahurissante, mais aussi – et c’est inattendu – d’un développement romanesque déjouant les codes.De la violence brutale d’aujourd’hui à un envoûtement à l’ancienne, voilà un brillant tour de piste de tout ce que la peur permet.George Miller livre un film surpuissant, effrayant et jouissif. Anya Taylor Joy est aussi laconique que flamboyante.Une incroyable succession de courses-poursuites dans le désert. Des séquences absolument ahurissantes, telles qu’une cavalcade motorisée de 15 minutes mettant en scène un camion-citerne géant et des motos, ou l’attaque d’une mine par des centaines de véhicules lourdement armés.Une fois encore, le spectacle est époustouflant. Hors norme, fracassant, jubilatoire, Furiosa mixe avec une sidérante harmonie paradoxale le plaisir régressif de courses-poursuites explosives et une écriture jouant savamment avec les archétypes.Reprenant sa saga d’action tout en courses folles de bolides dans la poussière, George Miller offre au fabuleux Fury Road une suite rutilante et à la hauteur.Le nouveau chapitre centré sur Furiosa respecte les codes de la saga Mad Max, en exacerbant volontiers la noirceur.On retrouve ici tout ce qui nous avait emballés alors : le bruit et la fureur, les odeurs d’essence et le sable dans les bouches, le camion-citerne assiégé et les War Boys, kamikazes au crâne rasé et à la peau peinte en blanc, l’odyssée sans destination, jusqu’à épuisement du carburant et des spectateurs.Plus long et chargé en effets numériques, le film, sorte d’hybridation des précédents épisodes, n’ajoute rien de crucial à la mythologie, mais assoit la virtuosité de Miller qui nous embarque en quelques séquences dantesques.Le film se démarque notamment en volume de dialogue (...), ou par son relâchement comique poussé jusqu’à une certaine bouffonnerie (...).Aussi virtuose que son prédécesseur, ce nouveau Mad Max assure le show côté action… mais peinera à surprendre les habitués de la saga chère à George Miller.Moins percutante que dans Fury Road, la mise en scène de l’action reste cependant de nature à satisfaire les amateurs du genre qui n’aiment rien tant que de tourner furieusement en rond.