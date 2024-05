Éditeur : Plug In Digital

Développeur : Caracal Games

Genre : FPS/Plateforme

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 4 Juin 2024

Langues : Anglais / Italien.

Downward vous permettra de partir pour la dernière aventure de l'humanité, à la recherche d'une explication à l'apocalypse qui a changé la Terre telle que nous la connaissons.Grâce aux techniques de parkour et aux mystérieux pouvoirs qui vous sont conférés, vous traverserez les ruines des civilisations passées, dans le but de trouver les artefacts légendaires censés contrôler les calamités mortelles qui se sont abattues sur ce monde.Vous ne serez pas seul dans cette entreprise, mais que pouvez-vous faire ? Ce monde n'est plus pour les humains...