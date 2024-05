Tandis que Tokyo est assiégée par des monstres, le champion de baseball Ken Sato rentre chez lui à contrecœur pour endosser le costume d'Ultraman. Mais le superhéros titanesque rencontre son égal lorsqu'il est contraint d'adopter un bébé kaiju de 10 mètres de haut qui crache du feu. Sato va alors devoir mettre son orgueil de côté pour concilier son travail et son rôle de parent, tout en protégeant le bébé contre des forces déterminées à l'exploiter pour leurs propres sombres intérêts.



En partenariat avec Netflix, Tsuburaya Productions et Industrial Light & Magic, ULTRAMAN: RISING est scénarisé par Shannon Tindle et Marc Haimes, et réalisé par Shannon Tindle avec la collaboration de John Aoshima. Chanson originale ULTRAMAN par Diplo et Oliver Tree.



Le 14 juin sur Netflix