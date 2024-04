"On nous a dit que ça nous prendrait une année entière rien que pour faire revenir Joie !", s'exclame-t-il, épaulé par Nielsen qui précise : "Ils avaient utilisé une technologie aujourd'hui abandonnée pour le premier, cela signifie que tout le système pour créer les lumières, les ombres, avait changé par exemple. Et nous on devait faire en sorte que la suite ressemble au souvenir du premier."

"Vous voyez quand vous regardez un film et que vous vous dites :'Mec, c'est un super long métrage', mais qu'en même temps vous savez que vous n'aurez pas vraiment envie de le revoir ? Il existe des œuvres dans ce genre-là. Moi, je ne veux pas que mes films soient comme ça. Je veux en créer qui aient du sens, mais quand on se demande :'Est-ce que j'aurais envie de le remater ?', j'aimerais que la réponse soit :'Carrément !'Mes films préférés sont comme ça, donc logiquement, c'est ce que j'ai envie de faire. Avec ce personnage, je n'avais pas envie d'y revenir, ce n'était pas marrant à explorer."

"La honte, ce n'est pas une vraie émotion. C'est quelque chose qui peut nous arriver dans la vie, mais pas pour tout le monde. Alors qu'on ressent tous de l'anxiété, c'était mieux d'eplorer ça. Il me semblait plus important de parler d'elle que de délivrer un message du style :'Ne vous faites pas honte.'C'était un peu moralisateur. Alors que de l'anxiété, on en a besoin d'une certaine manière, ce n'est pas une émotion 100% négative."



"Je me souviens m'être dit :'A cette âge, vous avez une sorte de bataille interne en vous', se souvient Mann.Cette idée me parlait beaucoup. Je me souviens avoir écrit'Bataille interne'avant de l'entourer. J'observais ce cercle et je me disais :'C'est cool, c'est différent... Et si on faisait carrément s'affronter ces deux groupe ?'Cela nous semblait réaliste, car à l'adolescence, on ressent véritablement ce combat dans notre tête, et on en parle à personne. On se dit :'Je suis le ou la seul(e) à ressentir ça.'Quel meilleur moyen de traiter ce sujet que de les montrer en pleine bataille sur grand écran, pour que les gens ne se sentent plus seuls ? C'est là qu'ils ont eu envie de faire un film à ce sujet."

Vice versa 2 sortira le 19 juin au cinéma.

Le réalisateur de Vice Versa 2 Kelsey Mann ( Monster Academy, En Avant) en dit un peu plus sur le film. Les 150 animateurs qui travaille dessus ont aussi changé de format passant de 1.85 : 1 à un ratio plus large de 2.35: 1.Une autre émotions était prévu pour l'histoire de cette suite, Shame (la honte) imaginée par Jason Deamer le Designer de pas mal de personnages de Pixar explique que c'etais tropetLe Dr. Dacher Kelter qui a aidé pour concevoir les nouvelles émotions détaille un peu plus :Deamer poursuit que si ils avaient gardé l' idée d'incorporer Shame (la honte) ou Guilt (la Culpabilité) alors :Mais finalement ils ont préféré explorer l'idée de groupe.