Par les créateurs deInnocents que vous êtes, vous viviez paisiblement sur l'Arche, un village flottant en orbite autour du gigantesque abîme qu'est le vortex. Ne vous laissez pas induire en erreur par le calme de cette existence : votre petite île peinarde s'apprête à se faire dévorer.D'innombrables guerriers, les Voltigeurs, ont trouvé la mort face aux terribles émissaires du vortex ; c'est à présent votre tour de sauver votre civilisation, ou plus probablement de rejoindre la chair à canon...

posted the 04/03/2024 at 02:10 PM