En attendant une possible saison 2 pour l’anime Frieren , laissant pour seul indice cette phrase « Le voyage vers Ende continue » sur X anciennement Twitter , je vous laisse découvrir cette musique video.

L’anime Mato Seihei no Slave ( Demon slave ) est renouvelé pour une saison 2 , un teaser a été dévoilé.

A l’occasion de l’événement AnimeJapan 2024 , Netflix annonce un film d’animation crossover entre deux animes de combat : Baki Hanma de Keisuke Itagaki, et Kengan Ashura de Yabako Sandrovich. Nommé Baki Hanma vs Kengan Ashura , le film sortira prochainement le 6 juin prochain sur la plate – forme et durera 1 h.

Netflix annonce son adaptation en anime des frères Grimm , un projet original visant a revisiter ces contes de manière plus horrifique. The Grimm Variations (Grimm Kumikyoku) est produit Wit Studio et le collectif d’artistes CLAMP. Ces 6 épisodes qui composent cette saison sortira prochainement le 17 avril prochain dans le monde.

L’anime The Elusive Samurai ( Nige Jouzu no Wakagimi ) est programmé pour juillet prochain au Japon. Une nouvelle affiche et un premier trailer ont été dévoilés.

La saison 4 de Back Butler présente son nouveau trailer , avec des extraits de son opening et de son ending. Elle sera diffusé le 13 avril prochain au Japon et Crunchyroll proposera le simulcast en France en vostfr et en vf.

Un autre anime aura aussi droit à une saison 4 , Blue Exorcist Yuki no Hate-hen est programmée pour octobre prochain au Japon. Tout comme la saison 3 , cette quatrième saison comportera aussi 12 épisodes.

L’anime Ron Kamonohashi saison 2 (Kamonohashi Ron no Kindan Suiri) sortira en octobre prochain au Japon

La saison 7 de My hero Academia dévoile son trailer principal et offre un premier aperçu de son opening. Pour rappelle , cette saison démarrera le 4 mai prochain au Japon et en simulcast en France chez Crunchyroll.

La saison 1 de Spy x Family est disponible sur Netflix.

L’anime Re Monster , adapté du light novel de Kogitsune Kanekiru et Yamaada a son trailer principal et commencera le 1 er avril prochain au Japon pour un total de 12 épisodes.

La saison 2 du remake de l’anime Urusei Yatsura aura une courte pause et reprendra son épisode 13 le 11 avril prochain.Un trailer a été dévoilé pour cette partie 2.

Le tome 13 des carnets de l’Apothicaire aura une version collector au prix de 29,90 €.

La saison 2 de Solo Leveling est confirmé par le biais d’un teaser.

: Du haut de ses huit ans, le destin d’Hojo Tokiyuki, héritier direct du shogunat Kamakura, semblait tout tracé. Mais suite à l’insurrection de Takauji Ashikaga, l’un des principaux opposants à sa famille, le jeune garçon a tout perdu : des plus proches partisans de son clan, tous massacrés jusqu’au dernier, en passant par les terres qui lui appartenaient.Seul et pourchassé par les nouveaux dirigeants de la région, il est secouru de justesse par un prêtre, qui l’aide à prendre la fuite. Dernier survivant de sa lignée et fugitif le plus recherché de la région, Tokiyuki ne perd cependant pas espoir : pour récupérer ses biens et redorer le blason du clan Kamakura, il compte recruter de nouveaux adeptes, avant de se lancer à la reconquête du trône.Pour arriver à ses fins, il peut compter sur un atout de taille : son incroyable capacité à fuir dans n’importe quelle circonstance ! L’histoire mouvementée de l’insaisissable prince samurai commence maintenant.