Aoi Ashito habite dans la préfecture d’Ehime et ne l’a jamais quittée. Bien qu’il soit un surdoué du football, il souffre depuis toujours d’un caractère trop impulsif. Après avoir été témoin du talent d’Ashito, le directeur des U18 du Tokyo Esperion FC, lui recommande de participer à une détection à Tokyo. Sans le sou ni véritable connaissance des rouages de la formation professionnelle, Ashito se lance corps et âme dans un grand voyage, qui l’amènera peut-être un jour jusqu’aux sommets du football japonais.

Ao Ashi est un manga tout bonnement incroyable, et à travers ces lignes, je vais essayer de vous expliquer pourquoi il frôle la perfection.



Il existe beaucoup de variété dans les manga de sport, et Ao Ashi vient apporter cette fraîcheur dans le football, très différent d’un Blue Lock, sa vision propose quelque chose de différent, de bien plus réaliste que les autres.



Dans chaque tome d’Ao Ashi, se cache un plaisir de lecture hors norme. Les personnages sont globalement tous très attachant, et assez profond, cela est due en grande partie a sa lecture qui est facilités par des dessins absolument sublime et détaillés transmettant avec brio les émotions de chaque personnage. C’est un plaisir de suivre ces évolutions en particulier celui du héro Aoi qui n’hésite pas à faire un travail d’introspection sur lui-même pour pouvoir évoluer son jeu et ainsi attendre son objectif. Cette remise en question arrive assez fréquemment dans le manga et quelque part, on apprend plus ou moins avec lui, en particulier sur les différentes règles et stratégies qui régit ce sport.



Son intrigue, bien ficelée, racontée de manière imprévisible possède une structure assez solide pour tenir les lecteurs en haleine. Les matchs sont très intenses et l’auteur n’hésite pas à bien mettre en place un style bien identifiable pour tous. Il y a un vrai équilibre entre le coté stratégie des matchs et des dialogues sur le terrain, ce qui permet de ne jamais être complètement perdu et de continuer efficacement la lecture sans trop surcharger les pages. Que ce soit le design des personnages, leurs mimiques ou leurs expressions, le tout est joliment bien travaillé et renforce davantage l’identité de ces dessins.



Beaucoup d’humour et d’ondes positif viennent se rajouter dans l’histoire, les moments de « vie quotidienne » du club apportent ce petit quelque chose d’unique dans l’œuvre. Le rajout de romance apporte également un côté plus humain et plus réaliste, et renforce par ailleurs le développement du héros et sa palette de personnages. Je salue aussi une maîtrise sur certains sujets abordés comme le racisme ou le harcèlement, qui est fait de manière très subtile.



Ao Ashi est plus qu’un manga, c’est un véritable coup de cœur. L’attente entre chaque sortie de tomes est récompensée par une lecture incroyable. Vous l’aurez compris, c’est à lire absolument !