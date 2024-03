Éditeur : Wired Productions

Développeur : Tomas Sala

Genre : Stratégie

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Chinois.

Par le développeur deBâtissez votre patrimoine dans un monde ravagé par les choix de vos prédécesseurs, tour après tour, mur après mur, et façonnez les falaises vertigineuses et les eaux périlleuses de ces paysages implacables et indomptés.Vous devez reconstruire une civilisation dévastée par une guerre 40 ans plus tôt, et vous êtes responsable de la création de la dernière grande colonie de La Grande Ursée, un vaste monde océanique et fantastique rempli de mythes oubliés, de dangers et de paysages à couper le souffle.À partir de modestes quais et jetées en bois, vous récupérerez des ressources et développerez votre colonie, votre population et vos créations deviendront de plus en plus imposantes, et vous érigerez des tours de pierre et des remparts monumentaux qui frôleront le ciel, chasse gardée des dirigeables et des oiseaux de guerre géants.Créez des routes commerciales et formez des alliances avec les autres factions disséminées à travers l'océan, obtenez de puissants capitaines et commandants pour protéger vos créations et utilisez-les pour faciliter votre exploration... ou constituez votre propre groupe de combat pour les attaquer et partir en guerre contre vos anciens adversaires.Ce monde et les choix qu'il renferme vous appartiennent : quel héritage souhaitez-vous laisser à la postérité ? Quelles créations porteront votre nom ?