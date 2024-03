Des années après les événements d'INDUSTRIA, Nora est coincée dans une dimension parallèle, loin de chez elle. Survivant seule sur une île paisible, un immeuble vide perdu dans une vaste mer de solitude inhospitalière, elle construit une machine capable de la renvoyer dans sa dimension d’origine : Berlin-Est, en 1989.Juste avant qu'elle n'achève ce projet qui lui aura pris une année entière, une série d'événements imprévus la renvoie au cœur de l'intelligence artificielle ATLAS.Nora prend vite conscience qu'elle ne peut pas fuir son passé et qu'elle doit affronter la lourde responsabilité qui en découle : son implication dans la création de l'IA devenue incontrôlable.

Like

Who likes this ?

posted the 03/22/2024 at 08:25 PM by nicolasgourry