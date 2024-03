Éditeur : Raw Fury

Développeur : Hyper Games

Genre : Aventure

Disponible sur PC/Switch

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Portugais / Russe / Chinois.

Aidez Mumrik à rendre à la vallée son état d'origine, tout en prêtant assistance aux personnages et créatures qui y vivent, tous plus fantaisistes et plus mémorables les uns que les autres. D'affreux parcs ont fait leur apparition dans la Vallée des Moomins et mettent à mal l'harmonie naturelle du paysage. Avec Mumrik, perturbez les agents de police, arrachez les panneaux, renversez les statues mal placées... Bref, efforcez-vous de rendre leurs droits à la nature et à ses habitants tout en contrecarrant les projets du gardien du parc.