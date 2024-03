Éditeur : :11 bit studios

Développeur : Inverge Studios

Genre : Aventure

Prévu sur PC/XSX

Date de sortie : 2024

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Portugais / Russe / Espagnol / Chinois.

Bienvenue dans Creatures of Ava, un jeu unique de sauvetage de créatures qui vous invite à explorer un monde regorgeant d'êtres sauvages. Inspirant la joie et l'émerveillement, ils forment un lien unique qui vous permet d'utiliser leurs compétences pour parcourir la planète et résoudre les problèmes environnementaux. Autrefois pacifiques, ces créatures succombent aujourd'hui à une infection inconnue qui les pousse à se comporter de manière agressive, ce qui fait de votre mission de sauvetage une nécessité urgente.