Le film Spy x family Code White sortira le 17 avril au cinéma en France , une nouvelle bande annonce a été partagé pour son annonce française. Pour rappel Code White est une histoire original inventé par l’auteur d’origine et a été réalisé Wit Studio et Cloverworks.

Les éditions Glénat annoncent une augmentation de tarif pour le 1er juillet prochain.



Les manga concernés : One Piece , Berserk , Bleach , Tokyo revengers , Dragon ball / super , Eyeshield 21 ,Kilari , L’académie Alice , Shangri La Frontier , Dr Stone , Bastard!! , Sakamoto Days , et Tokyo Ghoul auront une augmentation de 21 centimes et passent de 6,99€ à 7,20€.



Communiqué : "En janvier 2023, nous avions dû revoir un certain nombre de nos prix face à l’augmentation des coûts de fabrication. Notre ambition était et reste toujours de limiter au maximum cette progression pour maintenir les mangas à un tarif accessible à notre lectorat.

Si cette ambition demeure plus que jamais d’actualité, l’évolution des conditions nous amène malheureusement à revoir certains paramètres. Nous avions augmenté nos codes GL10 de 9 centimes en espérant un retour à la normale sur les coûts de fabrication, mais ce retour n’est pas intervenu et la variation du prix n’a pas permis d’absorber autant que nous l’aurions souhaité les impacts de la fabrication. »



Cette augmentation nous permettra également de continuer à vous proposer les séries dans leur intégralité ainsi que de maintenir au sein de notre catalogue des titres emblématiques qui, sans cela, auraient dû faire l’objet d’arrêts de commercialisation. »

Le spin of de l’attaque des Titans Bird of Livai qui raconte le passé de ce personnage populaire arrive en format colossal le 20 mars au prix de 20,95€.

La saga Dragon ball arrive sur Crunchyroll et les 153 premiers épisodes sont déjà disponible depuis le 9 février en version original sous titré et doublé en français. Dragon ball Z , la version Kai , Gt et super arriveront progressivement dans les mois a venir.

Les éditions Omake sortiront Les deux premiers volumes du manga La lame du Samurai par Taku Noguchi et Yasuhito Yamamoto le 6 juin prochain.

Le nouveau film live japonais City Hunter de Netflix ce dévoile un peu et sortira le 25 avril dans le monde entier.