En charge d’un jardin communautaire laissé jusqu’ici à l’abandon, vous devez vous retrousser les manches pour lui redonner sa splendeur d’antan. Répondez aux requêtes de vos voisins pour gagner des récompenses, débloquez progressivement de nouveaux outils, graines, décorations et zones du jardin, et découvrez l’histoire qui se cache derrière cet endroit reculé.

posted the 02/08/2024 at 08:00 PM by nicolasgourry