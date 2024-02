Éditeur : PQube

Développeur : Trickjump Games

Genre : Action/Rogue-Like

Prévu sur PC

Prévu sur PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 18 Avril 2024

Langues : Français/Italien/Allemand/Anglais/Espagnol/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Chinois.

Un méta-virus a infecté KORE, l'IA de la station spatiale de classe titan, The Arc, provoquant l'initialisation du protocole ArcRunner.Vous avez été ramené pour traverser la station, vaincre ses gardiens, localiser KORE et le réinitialiser.Le hic ? Chaque entité robotique sur The Arc est contre vous et vous empêche de remplir votre mission.