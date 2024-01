Les éditions Shiba annonce le manga River end Café de Akio Tanaka en France dont le premier tome est prévu le 8 mars prochain en librairie.

Un ouvrage pour Hunter x hunter par Arnaud Jahan , intitulé « hxh la philosophie » , l’auteur explique les messages philosophiques de l’œuvre de Yoshihiro Togashi.

Publié aux éditions de l’Opportun , le livre est sortit depuis le 10 janvier dernier au prix de 13,90€ .

La saison 2 de l’anime Dorohedoro est officiellement en production , une affiche a été dévoilé pour l’occasion. La saison 1 a été réalisé par Yuichiro Hayashi au studio MAPPA, et a été diffusée au Japon de janvier à mars 2020 pour un un total de 12 épisodes.



Commentaire de la Mangaka : « Je suis très heureuse que la suite de l’anime Dorohedoro soit réalisée et je remercie toutes les personnes impliquées dans le projet. La production est en cours depuis longtemps, et j’ai hâte de pouvoir la regarder. La première saison a été diffusée il y a un certain temps, alors j’ai aussi hâte de la revoir. J’espère que vous serez nombreux à revenir dans l’univers de Dorohedoro ! ».

Suzume , le film d’animation de Makoto Shinkai sortira en DVD et Blu-ray le 2 avril prochain et sera décliné en quatre éditions :



- DVD Édition Standard à 15 euros

- Blu-ray Édition Standard à 20 euros

- DVD & Blu-ray Combo Steelbook à 30 euros

- DVD & Blu-ray Limited Edition avec un artbook de 60 pages et 4 cartes à 60 euros.

Les éditions Pika annoncent la sortie en France du nouveau manga de Hiro Mashima Dead Rock. Lancée en juillet dernier au Japon , le premier tome sortira en mai prochain dans les librairies.

Les éditions Doki-Doki annoncent la sortie du manga Danzai Lock dont le premier tome sortira le 3 avril prochain au prix de 7,95 euros. Au scenario on retrouve Kobayashi Yasuko qui a notament travailler dans le domaine de l’animation ( Witchblade, Shakugan no Shana, les trois premières saisons de L'Attaque des Titans, ou encore JoJo's Bizarre Adventure ) et Saki Nonoyama au dessin.

[ur]https://www.fnac.com/a19371262/Suzume-Le-film-Edition-Limitee-Combo-Blu-ray-DVD-Japanimation-Blu-ray#omnsearchpos=7[/url]