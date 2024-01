Black Lagoon est publié depuis 2002 dans le magazine Monthly Sunday Gene-x de l'éditeur Shogakukan et treize tomes sont disponible depuis décembre 2023. La version française est publiée par Kazé depuis 2010.

Black Lagoon s'est vu adapté en anime qui est réalisé par le studio Madhouse , et se compose essentiellement de trois saisons qui reprend les histoires du manga dans un ordre différent. La première saison a été diffusée en 2006 sur Chiba TV. Une deuxième saison a ensuite été diffusée entre octobre et décembre 2006, et un Oav qui fait office de saison 3 est sortie entre juillet 2010 et juin 2011.

L’univers se déroule dans la ville fictive thaïlandaise de Roanapur sur les mers du sud-est asiatique dans les années 1990. Roanapur est une ville dans laquelle les criminels font la loi et sont sur-représentés dans l’œuvre . La population de la ville ainsi que les personnages de l'histoire ont des origines assez diverses.



On y trouve notamment un langage volontairement vulgaire avec beaucoup de second degré , que ce soit au niveau des paroles ou des actions , le tout est assez exagérée. Black Lagoon offre par ailleurs quelques thèmes sensible et n’hésite pas a être cash , que ce soit face a certaines situations ou même par les propos tenu par les protagonistes , rajoutant ce coté osée et sans filtre qui caractérise bien cette univers mis en place par l’auteur.

Le trait de Rei Hiroe est assez nerveux et possède une vrai dynamique plutôt agréable, sans oublier le découpage qui est tout aussi réussi. Les bastons sont soignées et l’utilisation du cadre cinématographique rend cette ambiance encore plus immersif.



Rei Hiroe n'abuse absolument pas de l'univers qu'il a mit en place pour pondre des scènes vulgaires à la pelle. Au contraire l’auteur a un vrai talent pour rendre le tout fun et marrant quand il le faut notamment aux travers les différentes interactions entres les personnages , son humour est largement présent au bon moment renforçant davantage l’attachement envers les personnages. Rei Hiroe met en place une large palette de personnages profonds et denses qui contribuent pleinement a nourrir son récit.

Black Lagoon est un manga particulièrement attrayant et attachant , jouant sur ces nombreux qualités , ce manga dégage une ambiance sombre et unique. Son lot de personnages charismatiques et son récit particulièrement réussi vaut largement le détour , que ce soit le manga ou l’animé c’est une vrai bouffée d’air frais.