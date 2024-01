Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Team WIBY

Genre : Action/Rogue-Like

Disponible sur PC (Accès Anticipé)

Prévu sur Switch

Date de sortie : 25 Janvier 2024

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Un jeu multijoueur asynchrone qui propulse les joueurs dans des temples générés de manière procédurale. L'objectif est simple : récupérer les reliques sacrées qui sont cachées dans des salles pleines de dangers. Les aventuriers intrépides devront donc esquiver de très nombreux pièges dissimulés, sauter par-dessus de gouffres redoutables et fuir des gardiens qui les poursuivent implacablement dans des couloirs labyrinthiques, pour enfin récupérer l'une des reliques, avant que l'un des engins de mort n'ait raison d'eux. Mais attention : vous n'aurez droit qu'à une seule tentative dans chaque temple. Et si vous vous contentez d'une relique intermédiaire, ou que vous échouez dans le temple, vous ne le reverrez plus jamais...