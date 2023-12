Éditeur : QUByte Interactive

Développeur : Diego Ras

Genre : Plateforme

Disponible sur PC (Accès Anticipé)

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 14 Décembre 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Portugais / Chinois.

Découvrez votre véritable destin dans un monde plein de magie et d’objets secrets. Sauvez l’harmonie du monde et empêchez le chaos de revenir sur la terre de Verta. Mais pour cela, de nombreuses énigmes et les ennemis les plus insolites croiseront votre chemin.