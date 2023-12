Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Open Roads Team

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 22 Février 2024

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc.

Un beau jour d’automne, Tess Devine et sa mère Opal découvrent un paquet de vieilles notes et de lettres bien cachées dans leur grenier. D’anciens secrets de famille, des cambriolages datant de plusieurs décennies et un trésor perdu du côté de la frontière canadienne y sont évoqués… Ce qu’elles viennent de découvrir laisse imaginer un mystère bien plus sombre, qu’il serait pourtant préférable de ne pas remuer.Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu.