La bande annonce

synopsis

L'histoire se déroulera dans le calendrier de l'Universal Century, la chronologie principale de la saga Gundam initiée avec la toute première série en 1979. Durant la Guerre d'Un An, le conflit dépeint dans la série d'origine, nous suivrons plusieurs pilotes au sein du front européen, sur Terre.

Parmi eux, Iria Sorari, une pilote de l'armée de Zeon, qui est aux commandes d'un modèle de Zaku II..





Cet été, on a eu l'annonce de la série animée très hypante,, entièrement faite en CGI sur Unreal 5. Maintenant, on en reparle avec un nouveau teaser.La vidéo nous en montre plus sur les intentions artistique du projet, très. On sait pas encore quand ça sortira, mais ça sort uniquement sur Netflix. La série va avoir 6 épisodes de 30 minutes chacun, faits par des artistes de partout dans le monde.Le chef d'orchestre de cette affaire, c'est le réal allemand, et le cerveau derrière l'histoire, c'estet les musiques sont faites par le compositeur. Les studios Sunrise et Safehouse sont aux manettes de la production. Pas mal, non ?Entre le film seed Freedom et celui la, autant le dire qu'on mange plutôt bien. de quoi nous faire patienter pour la suite de l'éclat de hataway.et Bandai n'a apriori pas fini de nous dévoiler du contenu gundam.