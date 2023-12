Premier trailer pour la saison 5 de Kingdom qui sortira le 6 janvier prochain sur Adn.

Nouveau visuel et trailer pour le film Blue lock qui sortira le 19 avril 2024 au Japon.

Le manga Dandadan de Yukinobu Tatsu est adapté en anime , dont la diffusion sera programmé pour 2024 au Japon. Pour le staff on retrouve Fuga Yamashiro ( Inu-Oh ) le directeur du projet , Hiroshi Seko ( Zom 100 : Bucket List of the Dead ) a la composition scénaristique , Yoshimichi Kameda ( Mob Psycho 100 ) au design et Kensuke Ushio ( Chainsaw Man ) composera les musiques.

L'anime Shaman King Flowers sera diffusé en France en simulcast à partir du 8 janvier 2024 sur la plate-forme Adn. King Flowers est la suite direct de Shaman King , on suit les aventures de Hana Asakura, le fils de Yoh , aux côtés d'autres shamans, il doit s'impliquer dans le Flower of Maize, une compétition lancée quand l'autorité du nouveau Shaman King est remise en question par ses prédécesseurs.

Le 27 éme long métrage Détective Conan « Hyakuman Doru no Michishirube » s’affiche et sortira le 12 avril 2024 au Japon. Le studio TMS Entertainment a annoncé sur son compte X qu’un titre français serait prochainement dévoilé.

Warner Bros. Japan et Wit Studio dévoilent une nouvelle bande annonce pour Suicide Squad Isekai qui sortira courant 2024.

Nouveau trailer pour « La réceptionniste Pokemon » qui sortira le 28 décembre sur Netflix.

La bande dessinée chinoise Le Roi Singe de Tsai Chaiko a fait son retour le 29 novembre sous une forme intégral chez l’éditeur Packet. Un seul tome de 334 pages en couleurs au prix de 35 euros.

Les éditions Akata annoncent la sortie du manga « Fends le vent ! » de Wataru Midori pour janvier 2024 au prix de 8€05.

Après le film les chevaliers du Zodiaque , les séries One piece ou Yu yu Hakusho de Netflix , c’est au tour de Naruto pour un prochain film en live action.

L’écrivaine Tasha Huo a déjà été nommé par Lionsgate pour les scripts du film. Elle a notamment travaillé sur des productions comme The Witcher Blood Origin, Red Sonja, et la prochaine série animée Tomb Raider par Netflix.



“L’adaptation de personnages emblématiques ou d’une propriété intellectuelle facilite l’écriture, car la passion de l’écriture est déjà là. Ces personnages m’inspirent déjà tellement qu’il est passionnant de suivre leur parcours et d’essayer de raconter cette histoire amusante d’une manière qui me plairait en tant que fan.”

