Le film d’animation Imaginary s’offre une nouvelle affiche et un nouveau trailer avant sa sortie le 15 décembre prochain au Japon. Pas encore de date en France mais cela arrivera sûrement prochainement. Ce nouveau film d’animation du Studio Ponoc est réalisé par Yoshiyuki Momose. Réputé pour son travail sur des films tels que « le Tombeau des lucioles » , « Kiki la petite sorcière » , « Le Château dans le ciel » et « Princesse Mononoké » Il a d’ailleurs contribué pour la créations de personnages ou encore sur pas mal de séquences mémorables sur ces films.

Netflix a confirmé par le biais d’un petit teaser la saison 2 d’Arkane (Lol) qui arrivera en novembre 2024 !

Crunchyroll et Sony Pictures Entertainment ont confirmé la distribution du film Spy x Family Code White en Europe pour courant 2024. Le film est prévu le 22 décembre prochain au Japon.

Les 3 derniers épisode de l’anime Zom 100: Bucket List of the Dead arriveront simultanément le 25 décembre au Japon. Cette anime est produit par Bug Films et réalisé par Kawagoe Kazuki , scénarisé par Haro Aso ( Alice in Borderland ).

les éditions Pika ont annoncé l'arrivée du manga Gokurakugai par Yuto Sano dans leur catalogue. Le titre sortira en juin 2024 en France.

Un artbook pour Sun Ken Rock qui paraîtra le 15 novembre prochain au prix de 29,90€ .