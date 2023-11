Éditeur : 11 bit studios

Développeur : Starward Industries

Genre : Narratif/Aventure

Disponible sur PC/PS5/XSX

Langues : Anglais/Chinois/Français/Italien/Allemand/Espagnol/Portugais/Polonais/Russe/Japonais.

Vous vous appelez Yasna et vous êtes une astro-biologiste hautement qualifiée, à l'esprit vif. Entraînés dans une course à l'espace, votre équipage et vous, vous retrouvez sur la planète inexplorée Regis III. Le voyage scientifique se transforme rapidement en une mission de recherche des membres d'équipage perdus. Suivez sa trace, mais soyez pleinement conscient que chaque décision que vous prenez peut vous rapprocher du danger.