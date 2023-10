- Le studio d’animation CloverWorks prend en charge l’adaptation du manga Wind Breaker.

Cette adaptation est prévu pour Avril 2024 d’après son teaser d’annonce.

- Le film Spy x Family Code White dévoile un nouveau visuel. Wit Studio et CloverWorks produiront le film , et Kazuhiro Furihashi reviendra en tant que réalisateur. Le film est prévu le 22 décembre au Japon.

- Le manga Blue Wolves sera adapté en anime. Aucune date pour l’instant.

- Le film Blue Lock Episode Nagi réalisé par le studio 8-bit sortira au Printemps 2024 au Japon.

- L’épisode spécial Burn the witch 0,8 est la prequel de l’anime Burn the Witch sortit en 2020 qui ce situe avant les événements des trois premiers épisodes et sortira le 29 décembre prochain . Cette épisode spécial est l’adaptation du chapitre « 0.8 ZERO POINT EIGHT : Don’t Judge A Book by It’s Cover »

- Shingeki no Kyojin a son artbook spécial de la saga animée (S 1 et 2 uniquement) est sortit le 25 octobre dernier au prix de 16 euros.







Par ailleurs Pika dévoile un tome 34 anniversaire en édition limité célébrant les 10 ans du manga qui sortira le 15 novembre prochain au prix de 29 euros.







- Et enfin pour rappel le clap de fin de l’anime est attendu pour le 4 novembre prochain avec un épisode de 85 min. Par ailleurs le groupe de musique Linked Horizon qui avaient produit les openings légendaire de l'anime fait son grand retour pour le thème d'ouverture. La chanson de fin sera interprété par Ai Higuchi ( ending de la saison 4 partie 2).

- Ki-oon dévoile ces prochains coffrets starter de fin d’année , 20,85€ pour celui de Jujustu Kaisen et My hero Academia , 23,85€ pour le coffret Les Carnets de l’apothicaire et le coffret Frieren. Disponible le 2 novembre prochain en librairie.

- Le manga Slam Dunk sera de retour le 19 janvier 2024 en édition deluxe , basé sur la deluxe japonaise sortit en 2001 – 2002. Chaque tome coûtera 13,95€.

- La maison d’edtition Vega-Dupuis dévoile des coffrets intégral pour le Bateau de la thésée qui sera vendu a 83,50€ .Un coffret de 4 volumes pour Creepy Cat qui coûtera 33,40€ et un autre pour Mimizuku et le roi de la nuit a 29,40€. Ces coffrets sortiront le 24 novembre prochain.