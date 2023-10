Éditeur : Wired Productions

Développeur : Angry Demon Studio

Genre : Action/Hack-and-slash

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Coréen / Polonais / Japonais / Chinois.

Une horde de jouets mutés et assoiffés de sang connue sous le nom de The Adorable Army a anéanti tous les humains et détruit tout sur Terre qui n'était pas assez mignon ou câlin pour rejoindre ses rangs. Seul Gori, le chat le plus adorable et le plus dur à cuire du monde, un hoverboard sensible et tranchant comme un rasoir, F.R.A.N.K et l'IA CH1-P modulaire, peut arrêter le carnage de l'adorable armée et de ses sombres chefs.