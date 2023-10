Nous sommes en 2089. Au cours des dernières décennies, la disponibilité des ressources naturelles et les conditions de vie ont diminué au point de provoquer l’effondrement de la société. Les nations ont laissé la place aux cités-États et aux entreprises, et la planète est au bord d’un effondrement écologique qui ne laisse rien en vie.Au cours du dernier souffle de l’humanité, un réseau obscur de conspirateurs surgit, déterminés à sauver l’espèce humaine par tous les moyens nécessaires.

