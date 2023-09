Obéissant à la tradition ancestrale de votre village, vous allez devoir vivre pendant quelque temps sur une île flottant dans le ciel pour finir votre formation d'alchimiste. Avec l'aide de votre équipe d'esprits de la nature, de vos potions magiques et de vos nouveaux amis, vous allez devoir explorer des temples anciens, des donjons dangereux et des biomes hostiles pour découvrir le sombre secret de Moonstone Island.

posted the 09/24/2023 at 04:30 PM by nicolasgourry